SpareBank 1 Markets lar seg begeistre av Scatec-oppkjøp

Scatec Solar stjeler de fleste overskrifter fredag etter oppkjøpet av SN Power fra Norfund for nærmere 1,2 milliarder dollar.

Oppkjøpet vil gi en kombinert prosjektpipeline for selskapet på 9,5 GW innen sol, vann, vind og lagring.

SpareBank 1 Markets skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering fredag at transaksjonen ser svært attraktiv ut, og vil gjøre Scatec til en global leder innen fornybar energi.

«Vårt syn er at transaksjonen ser svært attraktiv ut, transaksjonsmultiplene er verdiinnvannende ettersom SN Power har en EV/EBITDA (enterprise value/driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 12,3x for 2019, mens Scatec Solar for øyeblikket ligger rundt 23x», skriver meglerhuset.

Ordreboken eser ut

Like etter annonseringen av oppkjøpet la Scatec også frem sin rapport for tredje kvartal.

Denne viste at inntektene steg fra 512 til 724 millioner kroner, mens bunnlinjen gikk fra pluss 66 til minus 24 millioner kroner.

Samtidig eser ordreboken ut, med en økning med 900 MW til 6.520 MW, takket være prosjekter i Brasil, Vietnam og India i løpet av kvartalet.

Selskapet fastholder også sitt mål om en kapasitet på 4,5 GW i drift eller under bygging innen utgangen av 2021.