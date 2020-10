Nikola-sjefen tror på en fremtid uten en avtale General Motors

I september annonserte General Motors (GM) en avtale med Nikola, hvor GM skulle få 11 prosent eierandel i Nikola og skulle nominere en direktør til styret i selskapet, i bytte for å tilby en plattform til lastebilen Nikola Badger. Siden da har Nikola blitt beskyldt for bedrageri, sjefen Trevor Milton har sluttet etter flere seksuelle overgrepsbeskyldinger og ennå er altså ikke avtalen i havn.

Fredag uttalte adm. direktør i Nikola, Mark Russell, at han ser en fremtid for selskapet sitt, selv om det ikke skulle komme til enighet med GM om et foreslått strategisk partnerskap. Det skriver Bloomberg.

– Hvis vi har en partner, gjør det bare at vi kan vurdere å bevege oss raskere, og det bidrar til å redusere risikoen, sier Russell.

– Vi har bevist at vi gjennom årene er et partnerskapsselskap når dette er tilgjengelige for oss.

Nikola er forberedt på å droppe lastebilen Nikola Badger hvis selskapet ikke kan sikre en avtale med en produsent av originalutstyr som GM, skriver Bloomberg.

Fristen for å inngå en avtale er satt til 3. desember.

Nikola-aksjen dundrer ned mer enn 13 prosent på Wall Street etter uttalelsen.