Spetalen-selskap henter ny toppsjef og selger alt i Standard Drilling

Spetalen-kontrollerte Saga Tankers annonserer ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet og henter Bjørn Simonsen, tidligere Nel-topp som ny adm. direktør.

Selskapet endrer også navn til Saga Pure.

– Bjørn har spilt en viktig rolle i Nel og vært sentral i tiden før børsnotering, i tidlig vekstfase og utviklingen av selskapet, sier Jon André Løkke, adm. direktør i Nel, i en separat børsmelding.

I forbindelse med strategiendringer vil Saga selge hele aksjebeholdningen i Standard Drilling og Fearnley Securities er engasjert for å bistå.

I tillegg vil Saga selge unna 55 prosent eierskap til innendørsarenaen Vallhall. Øystein Stray Spetalen vil overta eierskapet gjennom sitt selskap Tycoon Industrier. «Andre investeringer» pålydende 32 millioner kroner vil også bli solgt, ifølge børsmeldingen. Saga vil beholde investeringen i Vistin Pharma

Hydrogensatsing

Ifølge børsmeldingen ønsker også selskapet å investere 55 millioner kroner i Everfuel. Etter salg av eiendeler og kjøp av aksjer i Everfuel venter selskapet å ha en kontantbalanse på rundt 180 millioner kroner uten gjeld, opplyses det.

Everfuel er et hydrogenselskap som ifølge børsmeldingen kan utnytte den enorme muligheten som er i ferd med å åpne seg i Europa. Selskapet skal noteres på Merkur Markets og Saga er en av kjerneinvestorene.

Simonsen tiltrer stillingen 1. desember, og er tildelt 16,7 millioner aksjer i en rettet emisjon i Saga til tegningskurs 0,90 kroner. I tillegg er Simonsen tildelt opsjoner på 15 millioner aksjer i Saga med innløsningskurser på 1,50-2,50 kroner pr aksje.

I en tredje børsmelding melder Saga at en potensiell ny ansatt vil kunne bli ansatt i løpet av første kvartal 2021. Han har tegnet seg for aksjer til 3 millioner kroner.

Tidligere Nel-investor

Spetalen var for øvrig hjørneinvestor i Nel da selskapet gikk på børs tilbake i 2014. Året etter holdt han til og med investorpresentasjonen på Oslo Renewable Energy and Environment Conference på Lillestrøm..

Finansavisen har tidligere skrevet at Spetalen kjøpte Hydrogen Technologies for én krone fra Statoil etter at selskapet sammen med Hydro hadde brukt 400 millioner på hydrogenforskning. Etter en konkurs i 2013 kapitaliserte han opp selskapet med 20 millioner og børsnoterte NEL Hydrogen høsten 2014, etter overtagelse av børsnoterte Diagenic

I april 2016 begynte imidlertid bjellesauen å selge unna. Først 1 million aksjer til kurs 3,60 kroner, deretter resten til kurs 2,55 kroner året etter. Samlet gevinst skal ha vært 177 millioner kroner.

Jan Haudemann-Andersen (Datum) og Jan Chr. Opsahl (Dallas Asset Management) var også blant de største aksjonærene i Nel, men solgte seg ned i samme tidsrommet som Spetalen på tilsvarende lave kurser.