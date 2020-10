Oljeprisen snur ned sammen med Wall Street mandag kveld. Ved 21-tiden er Brent-oljen ned 0,8 prosent til 42,46 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 40,62 dollar per fat. Til sammenligning kostet et fat Brent-olje 43,06 dollar ved børsslutt i Oslo.

Reuters skriver at markedet tynges av økende coronasmitte. Flere land i Europa strammer nå til tiltakene for å redusere smitten, som fører til lavere oljeforbruk.

- Coronavirus-pandemien vil fortsette å dominere markedsbildet ettersom antall tilfeller øker i Europa og USA, og regjeringer innfører mobilitetsrestriksjoner. Med økende smittetall reiser det tvil om robustheten i forventet innhenting av økonomien og dermed utsiktene for vekst i oljeetterspørsel, sa sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i AXI mandag, ifølge TDN Direkt.

I tillegg legger økt produksjon i Libya en demper på prisene, ifølge Reuters.