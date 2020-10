Flere meglerhus jekker opp kursmålet i Scatec Solar

Kepler Cheuvreux oppgraderer Scatec Solar til kjøp fra hold, og oppjusterer kursmålet til 297 kroner pr aksje, fra tidligere 167 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset ser det «svært tiltalende» oppkjøpet av SN Power som et nytt kapittel for Scatec.

«Gjennom den allerede diversifiserte porteføljen av fornybare eiendeler i fremvoksende markeder og risikostyringskompetanse, har selskapet en unik posisjon til å vokse uorganisk, så vel som organisk, i de kommende årene», skriver analytiker Andreas Bertheussen.

I tillegg til de attraktive utsiktene for oppkjøp, virker det for Bertheussen som at selskapet er trygt på sitt mål om å nå 4,5 gigawatt innen 2021, noe som betyr 2 gigawatt i prosjektkatalysatorer i løpet av de neste fem månedene.

Bred enighet

Det er imidlertid ikke bare Kepler som hever kursmålet. Carnegie gjentok mandag sin kjøpsanbefaling på Scatec Solar, med et kursmål på 280 kroner pr aksje.

Carnegie mener «markedsreaksjonen i Scatec, som økte 5,4 milliarder kroner første handelsdag, er berettiget, da meglerhuset kommer frem til en egenkapitalverdi på 5,5 milliarder kroner for SN Powers eiendeler og prosjekter».

Videre mener Carnegie at Scatec vil ha et egenkapitalbehov på 3,3 milliarder kroner for å gjøre opp brofinansieringen i oppkjøpet.

Scatec Solar-aksjen har tatt store klyv på børsen den senere tiden. Siste 3 måneder er aksjen opp 58 prosent, og hittil i år har solaksjen mer enn doblet seg i verdi.