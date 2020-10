Revolusjon i solsektoren: – Dette vil bli en «game-changer»

«GAME-CHANGER»: Den polske fysikeren Olga Malinkiewicz poserer med et printet solcellepanel. Steinen perovskitt skal revolusjonere effektiviteten i panelene.

«GAME-CHANGER»: Den polske fysikeren Olga Malinkiewicz poserer med et printet solcellepanel. Steinen perovskitt skal revolusjonere effektiviteten i panelene. Foto: NTB

Solenergi er brennhett på børs om dagen, og investorene svermer rundt selskapene som satser på fornybar energi.

Børsraketter som REC Silicon og Scatec Solar har steget henholdsvis 312 og 104 prosent siden nyttår, og til og med oljeselskapene innser at andre energikilder er fremtiden.

Nå ser det imidlertid ut til at et revolusjonerende stoff kan sørge for bruduljer blant de etablerte aktørene.

Dobler effektiviteten

En gruppe materialer som heter perovskitt brukes nå for å produsere neste generasjons solcellepanel. Det er ventet at disse solcellepanelene vil være dobbelt så effektive som dagens paneler.

Dagens solcellepanel kan konvertere om lag 22 prosent av solstrålene til elektrisitet, men har tilnærmet nådd toppen hva gjelder effektivitet.

Forskere ved Oxford PV hadde et stort gjennombrudd i 2018 da de la et belegg med perovskitt på solcellepanel og oppnådde 28 prosents effektivitet. Selskapet tror de kan nå 40 prosent og til og med høyere.

– Hvis vi virkelig vil utnytte solenergien må vi kjøre prisene ned. En måte å gjøre det på er å forbedre effektiviteten og det er her perovskitt kommer inn i bildet, sier Henry Snaith, fysikkprofessor ved University of Oxford og medgründer i Oxford PV, til CNN.

Denne steinen, perovskitt, skal revolusjonere solsektoren. Foto: Dreamstime

Arkitektfavoritt

Snaith tror perovskitt vil erstatte silisium fullstendig i fremtiden.

– I de kommende tiårene vil perovskittbelagte solceller sørge for økt effektivitet i tillegg til å redusere vekt og fraktkostnader, sier Varun Sivaram, energiekspert som har jobbet med Snaith på Oxford.

Oxford PV skal etter planen starte produksjon allerede tidlig neste år i Brandenburd, Tyskland.

Et annet selskap som driver med perovskitt er Warsawa-baserte Saule Technologies. Selskapet startet produksjon allerede forrige måned, og har avtale med svenske Skanska Group om levering av panelene til bruk på en fullskala bygning.

– Dette vil bli en game-changer i energisektoren. Det fungerer i alle lysforhold og er fleksibelt. Arkitektene vil elske detm sier Olga Malinkiewicz, medgründer i Saule Technologies.