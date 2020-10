Spetalen skal bli grønn – her dømte han ESG nord og ned

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Tankers fyker til himmels tirsdag. Aksjen er i skrivende stund opp over 70 prosent til 1,45 kroner, og har på det meste i dag blitt omsatt for hele 2,04 kroner.

Oppturen kommer etter at selskapet mandag annonserte at de nå skal følge en ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet, samt at de henter tidligere Nel-topp Bjørn Simonsen som ny adm. direktør. Selskapet endrer også navn til Saga Pure.

Nyheten står i sterk kontrast til Spetalens egne uttalelser under Finansavisens Investordagen i juni i fjor. Under paneldebatten uttalte investoren at han tror «grønne» aksjer på et tidspunkt vil kollapse siden det ikke er ­fundamental inntjening som kan forsvare prisingen.

– Jeg tror at problemet med ESG-aksjer er noe av det samme som vi så under dotcom-boblen, hvor fondsforvaltere måtte ha en viss andel av fondet i internettaksjer. På den tiden var det relativt få børsnoterte aksjer innenfor sentimentet og alle løp etter de samme aksjene, noe som gjorde at prisingen ble helt vill, slo Spetalen fast.

– Det samme sykdomstegnet ser jeg blant ESG-aksjene, men hvor langt det vil gå er umulig å vite. Jeg tror at aksjene kan kollapse 70-80 prosent fra et eller annet nivå, siden det ikke er fundamental inntjening som forsvarer prisingen. Det er imidlertid galskap å shorte ESG-aksjer så lenge forvalterne fortsetter å pøse inn penger, understreket investoren.