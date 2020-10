Skanska vant Equinor-kontrakt

Equinor og Skanska har inngått en kontrakt for opparbeiding av tomt samt bygging av kaianlegg for mottaksanlegg for CO2. Kontrakten skal ha en verdi på nærmere 380 millioner kroner for Skanska, skriver TDN Direkt.

Kontrakten skal sikre fremdriften for landanlegget til Northern Lights-prosjektet. Ifølge TDN Direkt inngås avtalen med forbehold om endelig godkjenning fra norske myndigheter angående Langskip-prosjektet.