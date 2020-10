Multiconsult med avtale til 100 millioner

Statnett har gitt Multiconsult en ny rammeavtale for utvendige tekniske kraftstasjoner. Det går frem av en børsmelding.

Rammeavtalen er estimert å generere mer enn 100 millioner kroner i inntekter og starter i november 2020.

Avtalen skal vare i to år med opsjon på et ytterligere år i fire år frem i tid. Avtalen ble gitt Multiconsult i konkurranse med to andre selskaper.

– Denne seieren bekrefter Multiconsults sterke kompetanse og erfaring med kraftstasjoner. Det er et resultat av dedikasjon og langsiktig arbeid, sier Tom Ødegaard, visepresident for fornybar energi i Multiconsult.