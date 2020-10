Fersk oppdatering fra Quantafuel

Quantafuel jobber nå med å ta en produksjonslinje i full produksjon ved Skive-anlegget i Danmark, opplyses det i en børsmelding.

Etter dette vil selskapet øke produksjonen gradvis frem til de når kapasiteten og forventet kvalitet.

Quantafuel skriver i meldingen at de har fått mange forespørsler om oppdateringer og produksjonsdata fra anlegget, men påpeker at de ikke har planer om å gi daglige eller ukentlige oppdateringer, med mindre det skulle oppstå noe som avviker fra de kommuniserte forventningene.

Tar måneder

Selskapet skriver videre at de siden produksjonsstarten i Skive har arbeidet med å få anlegget i stabil produksjon.

«Dette er en prosess som vi, som tidligere kommunisert, forventer å ta måneder. Resultatene fra et kjemisk prosessanlegg er kombinasjonen av selve teknologien og driftsforholdene gjennom hele prosesslinjen. Det inkluderer temperatur, trykk og tid. Hver gang ett av disse parametrene endres et sted i produksjonslinjen, må vi vente og overvåke effekten før vi endrer et nytt parameter», heter det.

Quantafuel peker på at dette er en tidskrevende innsats, som med alle slike anlegg, og at produksjonen fra tid til annen vil stoppe på grunn av sikkerhetsprosedyrer, inspeksjoner eller andre hendelser.

«Vi er imidlertid glade or å se at vi fra starten har vært i stand til å kjøre prosessen med høy grad av kontroll, og at manuelle og automatiske sikkerhetstiltak og prosedyrer har fungert som forventet», skriver selskapet.