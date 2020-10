– Optimaliseringen med vind og sol vil være svært viktig i fremtiden

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim og Arvid Moss, konsernsjef for Energi.

Onsdag morgen kom meldingen om at Norsk Hydro etablerer et felles kraftselskap med Lyse. Selskapene fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i et nytt selskap, hvor Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje.

«Avtalen medfører at Hydros produksjonsandel vil falle med 300 gigawatt i året. Fallet utlignes av høyere kvalitet i Lyses eiendeler» sier konserndirektør for Energi og fungerende konserndirektør for Corporate Development, Arvid Moss, i Norsk Hydro i en presentasjon onsdag, ifølge TDN Direkt.

Moss påpeker at Hydro i snitt vil eie bedre eiendeler som har høyere fleksibilitet og at selskapet vil bli kompensert i kvalitet. Lyses eiendeler er mer fleksible ettersom det har større reservoarkapasitet i forhold til årlig tilstrømning. Det muliggjør kraftproduksjon til gode priser.

Den økte kapasiteten vises best gjennom timer ved full kapasitet på årsbasis. RSK-anleggene har i gjennomsnitt vært driftet rundt 5.500 timer i året, mot Lyses ca. 3.500 timer, melder TDN Direkt.

«Med mer vind og sol som kommer inn i markedet vil denne optimaliseringen være svært viktig i fremtiden», uttaler Moss i presentasjonen.

Energi-direktøren legger til at Hydro vil vurdere attraktive muligheter innen vind og at nye vind- og solprosjekter trolig er mest aktuelle for Brasil.