Røkkes karbonsatsing inngår samarbeid med svensk energigigant

KARBONFANGST: Aker Carbon Capture skal samarbeide med Vattenfall. Her fra kraftproduksjon i Tyskland. Foto: Iván Kverme

Aker Carbon Capture har signert intensjonsavtale for CCS-prosjekter (Carbon Capture and Storage) med svenske Vattenfall, ifølge en børsmelding.

Avtalen vil støtte Vattenfalls ambisjon om å oppnå nullutslipp for deres CCS-fasiliteter innen en generasjon, går det frem av meldingen.

– Vi kan bruke vår teknologi for å bistå andre selskaper i å oppnå negativt utslipp og på den måten kjempe mot klimaforandringene, sier Valborg Lundegaard, adm. direktør i Aker Carbon Capture.

Ulrika Jardfelt, sjef for BU Heat-avdelingen i Vattenfall, forteller at selskapet skal utvikle løsninger for kommersielle bio-CCS-plantasjer i stor skala i Sverige og Nord-Europa.

– Med Aker Carbon Captures hjelp og vår erfaring med CO2-løsninger, tror vi at dette er en utmerket mulighet til å ta neste steg i vår klimaplan, sier Jardfelt.

Avtalen er «non-exclusive» og har en tidslinje på 2 år.