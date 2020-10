BW Offshore tar giganttap knyttet til FPSO-en «Umuroa»

Styret i BW Offshores datterselskap BW Umuroa (BWU) har besluttet å avvikle virksomheten for å unngå ytterligere tap.

BWU eier og drifter den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) «Umuroa», som for tiden befinner seg på Tui-oljefeltet utenfor New Zealand, der det har vært stillstand siden desember i fjor, da eier av Tui-lisensen, Tamarind Taraniki, ble erklært insolvent.

Som følge av den frivillige avviklingen vil en bostyrer ta kontroll over alle eiendeler i BWU og forvalte disse med hensyn til BWUs kreditorer.

BW Offshore vil på sin side ikke lenger ha kontrollen over FPSO-en. I stedet venter selskapet å skrive ned hele den gjenværende bokførte verdien av enheten, som er på 21 millioner dollar, eller rundt 200 millioner kroner, til null.



Ingen enighet med myndighetene

BW Offshore viser til at BWU har fortsatt å betale for å ha FPSO-en på feltet, inkludert lønninger til lokale ansatte og betalinger til leverandører, men at det ikke er oppnådd noen enighet med lokale myndigheter, ved New Zealands nærings-, innovasjons- og sysselsettingsdepartement (MBIE), om avviklingen av Tui-feltet og å koble fra FPSO-en.

Departementet har hatt ansvaret for avviklingen og frakoblingen siden mars, og har anerkjent at BWU er et offer for Tamarinds insolvens. Men det har ikke lyktes departementet og BWU å komme til noen enighet, selv ikke når BWU har tilbudt å gjennomføre FPSO-frakoblingen for egen regning.

Etter all tid som nå er gått, ser rett og slett ikke ledelsen og eierne i BWU noe annet alternativ enn å avvikle BWU, for å forhindre enda større tap.

Har kostet 200 millioner i år

Ifølge BW Offshore-sjef Marco Beenen løper det kostnader på mer enn 1 million dollar hver måned for å holde FPSO-en i en stand som svarer til gjeldende krav.

Han påpeker at denne månedlige summen bare vil øke.

Totalt hittil i 2020 har det kostet mer enn 21 millioner dollar, nær 200 millioner kroner, å holde FPSO-en «Umuroa» på Tui-feltet og for å holde den i stand etter gjeldende krav. Dette inkluderer kostnader knyttet til tidligere forsøk på å koble fra fartøyet.

Samtidig har ikke BWU mottatt en krone knyttet til kontrakten med Tamarind på mer enn 12 måneder. Utestående skal ifølge BW Offshore være på 31 millioner dollar.