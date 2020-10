Nel-datter mottar ordre verdt 2 millioner dollar

Nel-datterselskapet Nel Hydrogen US i USA har mottatt en ordre for et elektrolysesystem fra National Renewable Energy Laboratory (NREL). Det opplyses i en børsmelding torsdag.

Ordren innebærer installasjon av det 1,25 megawatts systemet på NRELs research-senter i Boulder i delstaten Colorado.

Verdien av ordren er på rundt 2 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 18,5 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Dette prosjektet vil muliggjøre et spennende samarbeid mellom Nel og NREL, ved å gi en avansert og fleksibel elektrolyseplattform for integrert energi systemforskning på NRELs Flatiron-campus i Boulder, sier Steve Szymanski, sjef for salg og markedsføring i Nel Hydrogen US.

Elektrolysesystemet skal leveres i 2021, heter det.

Torsdag falt Nel-aksjen 3,11 prosent.