Ny finansdirektør i Equinor

FRATRER STILLINGEN: Lars Christian Bacher, konserndirektør for økonomi og finans, fratrer stillingen 1. november. Foto: Equinor

Konserndirektør for økonomi og finans Lars Christian Bacher fratrer stillingen i Equinor med virkning fra 1. november 2020. Bacher vil være ansatt i selskapet til 31. mai 2021, opplyser Equinor i en pressemelding fredag morgen.

Svein Skeie er fra samme tidspunkt utnevnt til fungerende konserndirektør for økonomi og finans, og blir i kraft av stillingen en del av Equinors konsernledelse og vil rapportere til konsernsjefen.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, uttaler Lars Christian Bacher i pressemeldingen.

Skeie kommer fra stillingen som finansdirektør for Performance Management and Control.