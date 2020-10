BW Offshore invitert til budkamp i Brasil

INVITERT: BW Offshore, her ved FPSO-en «Yùum K'ak'Náab».

INVITERT: BW Offshore, her ved FPSO-en «Yùum K'ak'Náab». Foto: BW Offshore

BW Offshore er invitert til et Petrobras-anbud for et flytende produksjons- og lagringsfartøy (FPSO) til Parque das Baleias-området i Campos-bassenget i Brasil, melder TDN Direkt.

Det vises til Upstream og kilder som sier at fristen for innlevering av bud er 17. mars neste år.

Angivelig er Petrobras ute etter en FPSO med kapasitet til å prosessere 100.000 fat olje pr. dag samt 5 millioner kubikkmeter gass pr. dag.

Det skal være snakk om en kontrakt på 22,5 år, og første olje ventes i 2024.

Ifølge bransjeavisen vil anbudsvinneren få 32 måneder på seg til å levere FPSO-en etter signeringen av kontrakt.

Hvilke andre selskaper som er invitert til Petrobras-anbudet, opplyses det ikke noe om.