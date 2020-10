Hexagon Purus går på Merkur Market innen nyttår

Hexagon Composites har i forbindelse med planene om utskillelsen og Merkur Market-noteringen av hydrogenvirksomheten Hexagon Purus meddelt at det nå ligger an til at Hexagon Purus vil bli tatt opp til notering på Merkur innen nyttår.

I forbindelse med Merkur-noteringen av Purus er det planer om å hente ytterligere kapital til virksomheten, i form av en rettet emisjon. Carnegie og SEB er engasjert som rådgivere til denne prosessen.

Hexagon Composites vil også dele ut Purus-aksjer til sine aksjonærer i forbindelse med utskillelsen, innenfor begrensninger som er satt i vilkårene for selskapets obligasjonslån på 1,1 milliarder kroner, HEX03. Det betyr at utdelingen blir relativt liten, men det må likevel godkjennes i ekstraordinær generalforsamling, som Hexagon nå har kalt inn til.

Generalforsamlingen finner sted i Ålesund 13. november.