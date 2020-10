Fjordkraft avviser beskyldninger fra Forbrukerrådet

Det var i forrige uke at Forbrukerrådet klaget inn 29 kraftselskaper, og beskyldte dem for opererer med hemmelige priser gjennom innkjøpsavtaler, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. Forbrukerrådet mener kraftselskapene bryter markedsføringsloven og angrerettloven.

Blant de største som ble klagd inn var Fjordkraft , som også var blant verstingene, som tilbyr hele fem slike avtaler de tilbyr kundene.

Opprettholder guidingen

I en børsmelding tirsdag svarer Fjordkraft at kundene informeres gjennom avtalevilkårene om at innkjøpskostnadene kommer i tillegg, og at kostnadene har en liten økonomisk effekt.

– Den finansielle effekten av tillegget av innkjøpskostnadene er svært liten. Selskapets totale inntekter fra dette utgjør under 2 prosent av totale inntekter i forbrukersegmentet og ca. 3 prosent av nettoinntektene, skriver Fjordkraft.

Videre skriver kraftselskapet at de tar påstandene fra Forbrukerrådet på alvor, og at de har bedt advokatfirmaet Schjødt om en vurdering av betingelser og vilkår.

Konsernsjef Rolf Barmen sier i en kommentar at anklagene fra Forbrukerrådet ikke vil påvirke lønnsomheten.

– Vi opprettholder vår finansielle guiding. Påstandene fra Forbrukerrådet og eventuelle tiltak fra Forbrukertilsynet vil ha minimal påvirkning på konsernets lønnsomhet og videre vekst, sier Barmen.