Aker Offshore Wind og Aker BP skal samarbeide for å redusere CO2-utslipp

Aker Offshore Wind og Aker BP AKERBP har kommet til enighet om en samarbeidsavtale for å realisere havvind i Norge i stor skala, opplyses det i en børsmelding.

De to selskapene har til hensikt å samarbeide om konsepter for effektiv utvikling av store offshore vindparker, for å muliggjøre effektiv overføring av olje- og gassproduserende eiendeler på norsk sokkel.

– Vi ser frem til åpningen av havareal på norsk kontinentalsokkel i 2021, sier Aker Offshore Wind-sjef Astrid Skarheim Onsum i en kommentar.

Aker Offshore Wind skal ifølge meldingen ta rollen for å utvikle og drifte vindparkene, mens Aker BP vil bidra med industri- og teknologikompetanse, samt være en potensiell kunde av elektrisitet fra havvind sammen med andre operatører.

– Elektrifisering av eiendeler med kraft fra havvind kan være en viktig faktor for å oppnå neste trinnendring i å redusere utslipp fra drift, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.