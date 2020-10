DNB kutter DNO-kursmål

NED 60 PROSENT I ÅR: DNO-aksjen. Her fra Tawke i Kurdistan.

NED 60 PROSENT I ÅR: DNO-aksjen. Her fra Tawke i Kurdistan. Foto: DNO

DNB Markets har nedjustert kursmålet for DNO-aksjen fra 6 til 5 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhusets anbefaling holdes uendret på «hold».

I en oppdatering trekker DNB Markets frem usikkerhet knyttet til produksjonsbegrensninger i Irak.

Meglerhuset vurderer Irak og Kurdistans finansielle posisjon som fortsatt krevende, selv om irakiske myndigheter har gjenopptatt betalinger til Kurdistan og diskusjoner om et kurdisk oljeselskap, opplyses det.

DNO-aksjen handles tirsdag ettermiddag til rundt 4,40 kroner. Så langt i 2020 er aksjen ned 62 prosent.

DNO legger frem regnskapet for tredje kvartal på torsdag. Estimater TDN Direkt har hentet inn fra Infront, viser at det er ventet at inntektene til oljeselskapet vil falle dramatisk.