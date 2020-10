SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Betydelig lavere oljepriser sørger for nesten å halvere inntektene for Okea i tredje kvartal. Selskapet viser også til lavere solgte volumer, i tillegg til at inntektene ble redusert med 57 millioner kroner i tilknytning til justerte estimater i andre kvartal.

Nedskrivninger på 572 millioner kroner tilknyttet ytterligere utsettelser på Yme tynger naturligvis også regnskapet.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) falt fra 404 til 116 millioner kroner.

Toppsjef Erik Haugane trekker likevel frem den stødige driften på Draugen-feltet, og varsler fortsatt et opportunistisk syn på fusjoner og oppkjøp fremover.

OKEA (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 321,1 622,0 Driftsresultat (924,2) (395,2) Resultat før skatt (527,2) 1,5 Resultat etter skatt (18,8) (77,1)