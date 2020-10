Pareto ser 150 prosents oppside i REC

Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på REC Silicon-aksjen til 25 kroner per aksje fra tidligere 6 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

REC har opplevd rakettvekst på børs i oktober og er opp 271 prosent hittil i år. Mot slutten av september lå kursen på aksjen rundt 4 kroner og på tre dager spratt den opp til dagens verdier på 11,40 kroner.

Pareto Securities legger vekt på at risikoen i aksjen er redusert som følge av at de to samarbeidsavtalene som ble inngått i oktober øker mulighetene for åpning av Moses Lake-anlegget.