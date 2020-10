Ingen tegn til ulovligheter i Hygo

Den tidligere toppsjefen i Golar LNG «spin-offen» Hygo, Eduardo Antonello, ble i september siktet for korrupsjon fra tiden da han var direktør i riggselskapet Seadrill.

Siktelsen kom som et sjokk på markedet. I tillegg til kursras for Golar LNG medførte det at den planlagte børsnoteringen av Hygo i USA ble satt på vent og at en avtale med Norsk Hydro ble terminert.

For å bekrefte at ikke forholdene hadde noe med Hygo å gjøre, ble det igangsatt en intern granskning 25. september.

Denne ledes av advokatfirmaet Simpson Thacher & Bartlett, som sammen med FTI Consulting og det brasilianske advokatfirmaet Demarest Advogados, blant annet har gjennomgått kontrakter, revisjonsrapporter, korttransaksjoner og intervjuet ansatte.

Det er ikke avdekket noe som tilsier at Hygo har vært involvert i korrupsjon, fremgår det av en melding onsdag fra Golar LNG, hvor Tor Olav Trøim er styreleder og aksjonær.



«Styret er fornøyd med det som er kommet frem til nå og vil fortsette sin gjennomgang (...)», heter det.

Antonello gikk av som Hygo-sjef tidligere denne måneden og ble kort tid senere erstattet av Paul Hanrahan, i rollen som konsernsjef.

I tillegg ble Kate Blankenship, som sitter i styret til flere Trøim-relaterte selskaper, utpekt som nytt styremedlem.