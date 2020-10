Eldar Sætre tar nedskrivninger på 27 milliarder

Equinor skriver ned verdier for 27 milliarder kroner på grunn av svakere prisutsikter, og leverer svakere tall for tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.

– Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige prisutviklingen for råvarer, noe som understreker viktigheten av styrket konkurranseevne og finansiell robusthet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, i årsrapporten.

Sætre sier under presentasjonen torsdag at de største nedskrivingene selskapet har tatt i tredje kvartal 2020 er relatert til Bakken på land i USA og Mariner-feltet på britisk sokkel.

– I Norge skriver vi ned verdier for 360 millioner dollar på felt i drift, sier han.

Nedskrivningene inkluderer 1,38 milliarder dollar i segmentet E&P USA, hvorav 1,21 milliarder er relatert til landbasert virksomhet

I E&P International var nedskrivningene på 1,18 milliarder dollar

Nedskrivningene i E&P Norway var på 0,37 milliarder dollar

Fornybart

Selskapet forsøker å vri fokuset over på fornybarsegmentet. I tredje kvartal kunngjorde Equinor samarbeid med BP og salg av halvparten av eierandelen i havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA.

Selskapet utvikler også H2H Saltend, et prosjekt for storskala produksjon av hydrogen fra naturgass sammen med karbonfangst og -lagring i Storbritannia. I Norge videreutvikler vi Northern Lights-prosjektet som en del av arbeidet for å skape en fullstendig verdikjede for karbonfangst, og transport og lagring av dette.

– Vi fortsetter verdiskapingen fra vår portefølje innen fornybar energi, og posisjonerer oss for lønnsom vekst i verdikjeder for karbonfangst og karbonlagring, sier Sætre.

Relatert til oljeprisen venter Equinor at Brent-oljen styrkes gjennom 2020. I 2025 er antagelsen 65 dollar pr fat, med videre økning mot 2030. Videre forbi 2030 ventes en gradvis nedgang med et estimat på 64 dollar pr fat i 2040.

For gassprisene venter Equinor en gradvis oppgang fra dagens priser til 6,5 dollar pr million btu i 2030.

Nedtur

Sum justerte driftsinntekter endte på 10.909 millioner dollar i kvartalet, mot 15.352 i fjor. Det var ventet at selskapet skulle levere en omsetning på 11.280 millioner dollar.

Equinor fikk et justert driftsresultat på 780 millioner dollar i tredje kvartal 2020, mot et justert driftsresultat på 2.593 millioner dollar i samme periode året før. På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 1.060 millioner dollar, ifølge konsensus.

Selskapet vil betale et utbytte på 0,11 dollar, eller 1,03 kroner per aksje for kvartalet, mot 0,09 dollar pr aksje i foregående kvartal.

Equinor (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 11.339 15.610 Driftsresultat -2.019 -469 Resultat før skatt -2.220 -129 Resultat etter skatt -2.124 -1.107

Equinor Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger.

Konsernsjef er Eldar Sætre.

Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap.

Virksomheten er inndelt i leting og produksjon (E&P), samt markedsføring, midstrøm og prosessering (MMP).

Har virksomhet i mer enn 30 land.

Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og Energidepartmentet og Folketrygdefondet.