Scatec Solar handles til rundt 200 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag, etter en oppgang på 30 prosent de seneste tre månedene og en kursoppgang på drøyt 60 prosent hittil i år.

I en ny analyse publisert onsdag kveld går Fearnley Securities ut med et oppjustert kursmål for solenergiselskapet, ifølge TDN Direkt.

Det nye kursmålet er på 165 kroner. Tidligere var meglerhusets kursmål 120 kroner.

Fearnley har ikke gjort noe med anbefalingen sin for Scatec Solar-aksjen, som er «selg».

Milliardkjøp

I forrige uke rykket flere andre meglerhus ut med oppjusterte kursmål for Scatec Solar, i kjølvannet av selskapets oppkjøp av SN Power.

Scatec Solar kjøper SN Power, som er kjent for sin vannkraftsvirksomhet, fra Norfund for over 10 milliarder kroner. Da overtagelsen ble gjort kjent, kommenterte analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier overfor Finansavisen følgende:

– Dette kan være årets deal.