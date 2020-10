CORONATRØBBEL: Coronapandemien skal ha medvirket til forsinkelsene for PetroNor i Senegal. Her fra september i fjor, da det ble markert at Petronor E&P fusjonerte med børsnoterte African Petroleum Corporation.

CORONATRØBBEL: Coronapandemien skal ha medvirket til forsinkelsene for PetroNor i Senegal. Her fra september i fjor, da det ble markert at Petronor E&P fusjonerte med børsnoterte African Petroleum Corporation. Foto: NTB

PetroNor E&P opplyser fredag at voldgiftsprosessen med myndighetene i Senegal er blitt utsatt med ytterligere tre måneder.

I begynnelsen av mai ble prosessen utsatt med et halvt år.

Utsettelsene forklares med at diskusjoner fortsatt pågår, samt at coronapandemien har forårsaket forsinkelser i prosessen.

Ifølge Upstream skal PetroNor-sjef Knut Søvold ha vært i Dakar i Senegal i forrige uke for å forsikre at selskapet og myndighetene fortsetter dialogen og kommer nærmere en slutt på voldgiftsprosessen, som skal ha vært kostbar for begge parter.

Håper på løsning

Styreleder i PetroNor, Eyas Alhomouz, forklarer at den nye utsettelsen innebærer at begge parter får mer tid til sin dialog, og legger til at dette forhåpentligvis gjør at partene finner en løsning som gagner både Senegal og landets innbyggere samt PetroNor og selskapets aksjonærer.

Alhomouz legger til at markedet vil bli oppdatert straks det er ny utvikling å melde om.



I mai meddelte PetroNor at det var oppnådd enighet med senegalesiske myndigheter om å forlenge voldgiftsprosessen knyttet til lisensområdene Rufisque Offshore Profond og Senegal Offshore Sud Profond med seks måneder.

«Dette er en positiv utvikling som samsvarer med PetroNors strategi etter fusjonen med African Petroleum Corporation», sa Alhomouz da, med henvisning til målet om å oppnå en minnelig løsning i Gambia og Senegal samt å skape verdier for aksjonærene.

PetroNor-aksjen handles til 1,40 kroner på Oslo Børs i 13-tiden fredag. Aksjen er opp 37 prosent så langt i år.