EØS-tilsyn godkjenner støtte til avlyst oljekonferanse

Annethvert år samles deltagere fra hele verden i Stavanger til den fem dager lange konferansen for olje- og energibransjen. I år måtte konferansen avlyses.

For å dekke deler av underskuddet, gikk regjeringen inn for å gi arrangøren – stiftelsen ONS – 21 millioner kroner. Fredag fastslår Esa at støtten er i tråd med EØS-avtalen.