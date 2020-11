TENKER ALTERNATIVT: Finansdirektør Knut Sætre (t.v.) og konsernsjef Carl Arnet i BW Energy. Her fra noteringen på Oslo Børs i februar i år.

TENKER ALTERNATIVT: Finansdirektør Knut Sætre (t.v.) og konsernsjef Carl Arnet i BW Energy. Her fra noteringen på Oslo Børs i februar i år. Foto: Iván Kverme

Forrige uke kunngjorde Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling BORR at det har solgt den 2003-bygde jackup-riggen «Atla», som ligger i kaldt opplag, til en uavhengig operatør.



I tillegg ville den siste riggen fra 2003 - «Balder» - selges i fjerde kvartal.

Finansavisen skrev søndag at oljeselskapet BW Energy hadde bladd opp 10 millioner dollar for «Atla» og at den trolig skulle bidra til å få opp oljen fra Hibiscus/Ruche-utviklingen på Dussafu-lisensen utenfor Gabon både billigere, raskere og mer miljøvennlig.

Mandag bekrefter BW Energy at selskapet har kjøpt både «Atla» og «Balder» for totalt 14,5 millioner dollar.

– En jackup-konvertering vil gjøre oss i stand til å redusere investeringene med rundt 100 millioner dollar sammenlignet med vår opprinnelige utviklingsplan, sier konsernsjef Carl Arnet i BW Energy.

Dropper brønnhodeplattform

Det var før Pareto-konferansen i midten av september BW Energy avslørte at det har utarbeidet en alternativ utviklingsplan for Hibiscus/Ruche, som ble pauset i mars på grunn av covid-19.

Ved å konvertere en jackup-rigg i stedet for å bygge en helt ny brønnhodeplattform, som opprinnelig var planen, anslår selskapet en reduksjon i co2-utslippene på 70-80 prosent.

Tiden til første olje og dermed investeringene reduseres også betydelig.

Ved å kjøpe to rigger, skriver selskapet at de kan bruke de samme planene «for en andre utvikling med åpenbare synergier».

Det opplyses at nylig reprosessering av seismikk indikerer en betydelig økning i oljevolumene, noe som gjør flere utviklinger på Hibiscus/Ruche-området sannsynlig.

Ifølge BW Energy kan break-even oljeprisen for Hibiscus/Ruche komme ned i 25 dollar fatet, og for hele Dussafu-lisensen 11 dollar.

En en gjenopptagelse av prosjektet forutsetter lettelser av covid-relaterte restriksjoner. Det er tidligere blitt kommunisert at dette vil skje innen utgangen av året.

Det var Borr-riggen «Norve» som i fjor høst gjorde Hibiscus-funnet, og som dermed ble innlemmet i Ruche-utviklingen. Det er ventet at oljen herfra vil øke peak-produksjonen fra FPSO-en på Dussafu-feltet, «BW Adolo», til rundt 45.000 fat pr. dag.

Fyller pengekassen

I tillegg til å bekrefte riggkjøpene, er BW Energy ute med en produksjonsoppdatering mandag.

Bruttoproduksjonen fra Tortue var i snitt 15.449 fat olje pr. dag i tredje kvartal, tilsvarende en total produksjon på 1.421.329 fat olje brutto.

Det ble gjennomført et løft i kvartalet, med en realisert gjennomsnittpris på om lag 46 dollar fatet. Produksjonskostnaden var 19,6 dollar pr. fat, noe som inkluderer ekstrakostnader relatert til covid-19 på 2 millioner dollar.

Nettosolgt volum var 548.441 fat i kvartalet, tilsvarende en «underløft-posisjon» på 299.110 fat ved utgangen av tredje kvartal.

Kontantstrømmen i kvartalet var positiv med en kontantbeholdning ved utløpet av september på 145 millioner dollar, opp 17 millioner dollar fra kvartalet før.