Oljeprisen faller kraftig

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,51 prosent til 36,61 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,80 prosent til 34,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 37,6 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. Totalt falt Brent-oljen i forrige uke over ni prosent.

Nedstenging i flere europeiske land er blant faktorene som tynger mest Coronasmitten i regionen har den siste måneden steget kraftig, og sist ut med nye restriksjoner er Storbritannia, som i helgen meldte at de stenger ned store deler av økonomien frem til desember.

Ifølge TDN Direkt er Frankrike, Tyskland og Storbritannia de tre største oljekonsumentene i Europa, og står for etterspørsel på rundt seks millioner fat pr. dag. Det tilsvarer rundt seks prosent av det globale oljekonsumet.

Den nye smittebølgen og nye nedstengninger gjorde at oljeprisfallet i oktober var det største siden mars og den amerikanske lettoljen falt under 35 dollar. Mandag morgen faller fremtidsprisen for desember med 4,3 prosent til 34,26 dollar, mens den for Brent er ned 3,8 prosent til 36,51 dollar.

USA-valg

– De økte restriksjonene i disse nøkkelmarkedene vil ha en betydelig effekt på global oljeetterspørsel. Markedet påvirkes også av presidentvalget, og vi venter at en Biden-seier vil tynge oljeprisen på mellomlang sikt, sier strateg Warren Patterson i ING, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker at Biden kan komme til å løfte sanksjonene mot Iran, noe som eventuelt kan legge til 1,5 til 2,0 millioner nye fat til markedet.

– Mange tradere ser nå mot USA og de økende smittetallene der, og lurer på om Europa setter et eksempel for hva som vil skje i USA de kommende ukene, sier strateg i CMC Markets i Sydney, Michael McCarthy, til Investing.com.

Det er ifølge TDN Direkt også usikkerhet om Opec+ er villige til å forlenge eller innføre nye produksjonskutt. Strateg Stephen Innes i AXI sier ifølge nyhetsbyrået at verken Russland eller Saudi-Arabia har insentiver i sine statsbudsjetter til å kutte produksjonen om ikke oljeprisene faller til midten av 20-tallet.