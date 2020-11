Statkraft kjøper solenergi for 1,5 milliarder

Statkraft kjøper opp solenergiselskapet Solarcentury. Det opplyser selskapene gjennom en pressemelding mandag.

Statkraft betaler 117,7 millioner britiske pund, rundt 1,45 milliarder norske kroner, for det britiske energiselskapet. Gjennom oppkjøpet vil Statkraft få tilgang til en prosjektportefølje på 6 gigawatt i Europa og Sør-Amerika.

Ifølge pressmeldingen har Statkraft et mål om å utvikle minst 8 gigawatt av vind- og solkraft innen 2025. Solenergikapasiteten har vokst 27 ganger i løpet av det seneste tiåret. Det er også forventet at solenergi vil overgå andre fornybare energikilder som verdens største strømkilde fra 2035, og innen 2050 er det forventet at solenergi vil stå for 38 prosent av den globale energiproduksjonen.

Statkraft kjøper samtlige aksjer i Solarcentury og deres datterselskaper, og kjøpet er ventet gjennomført innen utgangen av 2020.