Opedal med egen plan første dag som Equinor-sjef

Før opplegget hos Equinor på Forus i Stavanger stilte påtroppende konsernsjef Anders Opedal til intervju hos NRK. Selskapet hadde da, neppe tilfeldig, sluppet en pressemelding der selskapet kunngjorde at Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050. Det fikk han umiddelbart spørsmål om å forklare seg nærmere om.

– Det betyr at vi skal fjerne like mye utslipp i 2050 som våre produkter slipper ut når de er i bruk. Det skal vi gjøre ved at vi skal fortsette å jobbe med å redusere egne utslipp, så skal vi akselerere veksten innen fornybar energi, spesielt innen offshore vind, sier Opedal.

Former sin egen strategi

Det var på forhånd ventet at Opedal vil forme sin egen ledelse når han overtar etter Eldar Sætre, som har ledet olje- og gassgiganten i seks år. I tillegg til Sætre går flere sentrale personer i ledelsen av eller over i nye stillinger.

– Nå kommer det en ny konsernsjef som må ha en ny, lang horisont på den strategien han jobber med og det teamet han skal sette sammen, sa Reidar Gjærum til E24 i forrige uke. Da ble det kjent at han etter nesten 16 år går fra stillingen som kommunikasjonsdirektør og over i rollen som seniorrådgiver for den nye konsernsjefen.

Første ingeniør

Opedal blir den første ingeniøren som har ledet Equinor. Han har utdanning fra NTH og senere lederutdanning, en MBA fra Heriot-Watt i Edinburgh. Han mener Equinor har de rette folkene som skal til for å bringe selskapet over i en grønn framtid.

– Det er jo vår olje- og gasskompetanse som har gjort at vi er blitt ledende innenfor flytende havvind og har klart å ha den satsingen vi har hatt, sier Opedal.

Han trekker også fram kompetansen på CO2-lagring og hydrogen som energikilde.

– Men så må vi jo også lære oss nye ting i årene framover, selvfølgelig.

På Forus i Stavanger mandag overlot Sætre konsernsjefens kontor til Opedal.

Sjef i en annen tid

Opedal sier til NRK at han håper framtidens ungdom vil søke seg til Equinor fordi de er et selskap som bidrar til det grønne skiftet, et selskap som jobber digitalt og jobber på en moderne måte og leverer energi på flere måter, inkludert olje og gass, fornybar og hydrogen.

I et portrettintervju med DN Magasinet plasserte han seg selv slik i et historisk perspektiv:

– Jeg er konsernsjef i en annen tid enn tidlig på 70-tallet, Arve Johnsens tid. Vi må jobbe annerledes. Energien vi skal jobbe med, vil være annerledes. Men vi skal ikke slutte med olje og gass. Vi skal bruke det vi kan for å bidra til å løse verdens utfordringer. Og samtidig drifte selskapet til beste for dem som er eiere.

