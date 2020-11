SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Aker Carbon Capture ( ) la frem sin første kvartalsrapport tirsdags morgen. Røkke-selskapet omsatte for 5,6 millioner kroner i tredje kvartal, og endte med en negativ EBITDA på 12,6 millioner kroner. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 493 millioner kroner.

Karbonfangstselskapet kunne også melde om at det har et langsiktig mål innen 2025 om å ha kontrakter om å fange 10 millioner tonn CO2 pr. år.

– Flere og flere land, industrier og selskap begynner å skjønne at CCS (Carbon Capture and Storage) er del av løsningen for å redusere industrielt karbonutslipp, noe som setter selskapet vårt på en vei mot sterk vekst de kommende årene, sier adm. Direktør Valborg Lundegaard.

Selskapet kunne også melde om en høy markedsaktivitet og et økt ønske fra selskaper om å redusere karbonutslipp. Mesteparten av selskapene Aker Carbon Capture har vært i dialog med har vært basert i Nord-Europa.

– Selv om timingen av nye kontrakter er usikker, øker antallet muligheter i markedet for hver uke som går, sier Lundegaard.

Rakettoppgang

Under emisjonen som fant sted i begynnelsen av august ble aksjekursen satt til 1,70 kroner pr. aksje. På sin første børsdag i slutten av august endte aksjen på 5,05 kroner og avsluttet gårsdagen på 7,45 kroner pr. aksje. Det gir selskapet en markedsverdi på 4,2 milliarder kroner.

Foreløpig er det Pareto Securities, Carnegie, SEB og Fearnley som har dekning på karbonfangstselskapet. Av de fire er det Pareto Securities og SEB som ser størst oppside i aksjen, med kursmål på henholdsvis 15 og 17,5 kroner pr. aksje. Konsensuskursmål er på 14,5 kroner pr. aksje.

Aker Carbon Capture (Mill. kr) 3. kv./20 Driftsinntekter 6 Driftsresultat -13 Resultat før skatt -12 Resultat etter skatt -12

Samarbeid med Vattenfall

Aker Carbon Captures signerte forrige måned en intensjonsavtale for CCS-prosjekter (Carbon Capture and Storage) med det svenske energiselskapet Vattenfall.

Avtalen skal støtte Vattenfalls ambisjon om å oppnå nullutslipp for deres CCS-fasiliteter innen en generasjon.