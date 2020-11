Tirsdag morgen la Røkkes børsbaby, Aker Carbon Capture , frem tallene for tredje kvartal. Selskapet omsatte for 5,6 millioner kroner og endte med en negativ EBITDA på 12,6 millioner kroner, samt en kontantbeholdningen på 493 millioner kroner.

Under selskapets kvartalspresentasjon uttalte konsernsjef Valborg Lundegaard at selskapet vil vurdere oppkjøp innen CCUS (Carbon Capture and Storage) hvis det åpner seg en god mulighet, melder TDN Direkt.

– Ikke bli overrasket om vi kommer til markedet for å hente mer penger. Vi observerer markedet, og hvis det kommer en interessant mulighet, så vil vi vurdere oppkjøp, sier Lundegaard under seansen.

Konsernsjefen fikk også spørsmål om hva den rettede emisjonen på 500 millioner kroner tilknyttet børsnoteringen tidligere i høst skal brukes til. Lundegaard svarte at det ikke skal brukes til å utvikle Norcem i Brevik eller Twence i Nederland, ettersom disse har en nøytral kontantstrøm.

– Vi har veldig klare ambisjoner om hvordan vi ønsker å videreutvikle vår teknologi. Vi ønsker å utvikle både eksisterende og ny teknologi, legger hun til.