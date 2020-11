Ny støtteordning for batteriinstallasjon i fartøy

Ordningen gjelder bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore og gjelder for både nye og gamle fartøy, skriver VG.

Enova har allerede et støttetilbud for tiltak som kan kutte drivstofforbruk i fartøy, men med den nye ordningen skal det ta rundt et kvarter å søke, og man skal normalt få svar samme dag.

– Målet er å sette fart på det grønne skiftet og utslippskuttene, sa statsminister Solberg da hun besøkte brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund tirsdag.

(©NTB)