Mener strømleverandørene ikke kan pålegges å slutte med fastpris

NVE: Har pålagt ti strømleverandører å avvikle avtalene fordi de mener at de ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har pålagt ti strømleverandører å avvikle avtalene fordi de mener at de ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

– Slike avtaler er etter vår vurdering i tråd med de nye reglene i EUs elmarkedsdirektiv, som oppfordrer til mer fleksible betalingsordninger, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

De mener dessuten at RME ikke har hjemmel til å regulere avtalene fordi produktet gjelder oppdeling av betalingen og ikke selve faktureringen.

