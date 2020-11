Tohodet havvindplattform får tommel opp

Aerodyn er en tysk vindmølleprodusent som ble dannet tilbake i 1983, og har stadig utviklet nye typer rotorer og vindsystemer. Den nyeste kreasjonen er en tohodet havvindplattform som har fått navnet «Nezzy». Plattformen har akkurat fullført en to måneder lang testperiode ved Bay of Greifswald i Østersjøen utenfor Tyskland, melder The Maritime Executive.

Modellen er 18 meter høy, som er rundt 1:10 av en produksjonsklar utgave, og består av to vindturbiner på en flytende plattform. Testen ble gjennomført av Aerodyn Energiesysteme og EnBW.

I testingen ble det benyttet 180 sensorer for å ta 30 ulike målinger for å se hvordan designet og kapasiteten tålte ulikt vær og forskjellige typer bølger. Mot slutten av testen stod plattformen også mot en storm, som var tilsvarende en orkan av kategori fire. Ifølge EnBW var værforholdene gode for å matche en fremtidig fullverdig størrelse av Nezzy.

«Testene våre har vist at plattformen er klar for å bli testet i en fullverdig utgave ute på sjøen», sier produksjonsdirektøren i Aerodyn, Sönke Siegfriedsen, til The Maritime Executive.

Modellen har nå blitt demontert og selskapene skal evaluere dataene over de nærmeste ukene. Funnene skal brukes til å lage en fullskala utgave som planlegges å testes i Kina i slutten av 2021 eller i starten av 2022.