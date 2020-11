Rystad: En Trump-seier kan bidra til at prisnivået holder seg på et høyere nivå

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,80 prosent til 40,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,71 prosent til 38,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Rystad Energy skriver ifølge TDN Direkt i en kommentar at dagen i dag kan bli preget av volatilitet, og de peker på at utfallet av presidentvalget ikke er priset inn i markedet.

«Valgresultatet kan imidlertid ha innvirkning på prisen, og en Trump-seier kan bidra til at prisnivået holder seg på et høyere nivå, mens en Biden-seier kan på et tidspunkt gi en bedring i etterspørsel og i sin tur høyere priser, men også medføre risiko på tibudssiden som kan overveie den positive effekten», skriver Rystad.

Opec+ har tidligere annonsert at de vil redusere produksjonskuttene fra 7,8 millioner fat pr. dag til 5,8 millioner fat pr. dag fra januar 2021.

Kilder hos både Platts og Reuters sier ifølge TDN Direkt at hvis prisene forblir lave kan koalisjonen vurdere å utsette reduksjonene. Nyhetsbyrået peker på at Opec+ til og med kan gå tilbake til mai-august nivåer da kuttene utgjorde 9,7 millioner fat pr dag.

American Petroleum Institute (API) meldte tirsdag kveld om et lagertrekk på 8 millioner fat i USA i forrige uke.