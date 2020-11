Denne solaksjen har steget nærmere 300 prosent i år

Fornybar energi er i vinden som aldri før og solenergi er en stor del av fornybar-bransjen. Sunrun er USAs største leverandør av solpaneler til hustak og har hatt en eventyrlig reise på børs i år.

Aksjen har steget 291,02 prosent, til 54 dollar, og ETFen Invesco Solar har steget 124,55 prosent så langt i år. Der inngår blant annet Sunrun, med en andel på 5,46 prosent, samt det norske solselskapet Scatec Solar , med 4,01 prosent.

«Dette er et bevis på at fornybar energi kommer til å vokse raskere, og samtidig bli en mer kostnadseffektiv løsning. Vi kan ikke fornekte det lengre», uttaler Lynn Jurich, medstifter og adm. direktør i Sunrun, til CNN.

Jurich tråkker også på gassen når det gjelder å satse og kjøpte blant annet rivalen Vivint i juli for 3,2 milliarder dollar. Avtalen ble offisielt gjennomført forrige måned og sammen er de to selskapene USAs største leverandører av solpaneler til hustak.

Biden betyr tommel opp

Presidentvalget har utviklet seg til å bli en svært anspent affære og det er i skrivende stund svært jevnt. Det som er sikkert er at utfordreren Joe Biden har vært langt klarere i sin retorikk angående fornybare energikilder, og at han ønsker et skifte mot grønnere energi. Han vil blant annet fjerne utslippene fra energiproduksjon i USA innen 2035.

«Biden-plattformen er svært positiv for fornybarebare energikilde, spesielt innen solenergi», uttaler Sophie Karp, senioranalytiker i KeyCorp, til CNN.

Karp påpeker at det ikke vil være noen tvil om at Sunrun og andre solselskaper vil nyte godt av at demokratene inntar Det Hvite Hus. Et av Bidens tiltak er eksempelvis at han vil investere 2 billioner dollar i offentlige midler for å adressere klimakrisen og skape jobber som ikke kan flyttes utenlands.