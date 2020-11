Mer jobb til Hexagon-datter

Hexagon Composites datterselskap, Hexagon Purus, er tildelt en ordre av Toyota Group-selskapet Hino Trucks, opplyses det i en børsmelding.

Ordren er for systemer til tre lastebiler, som en del av Hinos utviklingsplan for deres «Project Z». Hexagon Purus vil tilby batteripakker og drivaksel-integrering på flere Hino-plattformer med serieproduksjon ventet de neste årene.

Samtidig meldes det også at de fra Stadler Rail har fått en kontrakt for utvikling av sylinderlagringssystemer til et pendlertog på hydrogen i USA.