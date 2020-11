Everfuel kjøper hydrogenselskap fra Uno-X

Everfuel EFUEL-ME kjøper H2CO AS fra Uno-X, opplyses det i en børsmelding.

H2CO eier to hydrogenstasjoner og hydrogendistribusjonseiendeler i Norge.

Den ene stasjonen er på Hvam, rett nordøst for Oslo, og den andre i Åsane, like nord for Bergen. Everfuel forventer å overta driften i Hvam i slutten av 2020 eller tidlig 2021, og i Åsane noen få måneder etter.

– Vi har en uttalt ambisjon om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig over hele Europa. Norge spiller en sentral rolle i å nå den ambisjonen, og vi er ivrige etter å kunne tilby hydrogen til eksisterende og nye kunder, sier Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i en kommentar.

– Hydrogenstasjonene på Hvam og Åsane er vårt første steg inn i det norske markedet. Vår plan er å etablere ytterligere stasjoner i Norge for å støtte private brukere og bedriftskunder med deres taxi-, lastebil- og bussflåter, fortsetter han.