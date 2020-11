Oljeprisen stiger

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,66 prosent til 40,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,62 prosent til 37,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisene stiger i kjølvannet av at valgthrilleren i USA i helgen ble avgjort. Lørdag ettermiddag ble det klart at Joe Biden blir USAs 46. president, etter å ha trukket det lengste strået i Pennsylvania og Nevada.

– Handelen i morges preges av økt risikoappetitt, noe som gjenspeiler økende tillit til at Joe Biden vil innta Det hvite hus, og at republikanerne holder kontrollen over Senatet, sier sjefsmarkedsstrateg Michel McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt, og påpeker at en splittet Kongress minker risikoen for en opptrapping i handelskrigen og økte skatter.

Ellers annonserte Libyske National Oil Corporation (NOC) lørdag at oljeproduksjonen i landet har kommet over 1 million fat pr. dag, melder TDN Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået har libysk oljeproduksjon har dermed tatt seg opp raskere enn først ventet. NOC påpeker imidlertid i meldingen at de står ovenfor store økonomiske vanskeligheter og at de kanskje ikke vil være i stand til å opprettholde nåværende produksjonsnivå.