Nå er det en ny hydrogenspiller på det europeiske energimarkedet

Ineos er et britisk aksjeselskap som produserer kjemiske produkter og er det tredje største kjemiske selskapet i verden. Mandag starter selskapet opp en ny virksomhet der målet er å bygge og levere ren hydrogenkapasistet i Europa, melder TDN Direkt.

Den nye virksomheten skal ha hovedkontor i Storbritannia og målet er å bygge kapasitet for å produsere hydrogen mellom Ineos-nettverkets anlegg i Europa. Selskapet skal også utvikle partneranlegg der hydrogen kan øke avkarboniseringen av energi.

«EUs hydrogenstrategi som skisserer et veikart for infrastruktur for utbredt bruk av hydrogen over hele Europa innen 2030, gir nye muligheter for virksomheten», melder Ineos, ifølge TDN Direkt.

– Ineos er unikt plassert til å spille en ledende rolle i utviklingen av disse nye mulighetene, drevet av den nye etterspørselen etter rimelige energikilder med lite karbon, kombinert med vår eksisterende evne til å drive storskala elektrolyse, sier direktør Geir Tuft i Ineos' datterselskap Inovyn.

Ineos er gjennom Inovyn Europas største elektrolyseoperatør og det produserer allerede 300.000 tonn hydrogen gjennom et bi-produkt av kjemikalieproduksjonen.