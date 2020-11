Nel-avtale med den amerikanske marinen

Nel Hydrogen U.S., datterselskapet til Nel i USA, har mottatt en kjøpsordre fra den amerikanske våpenprodusenten Raytheon Technologies på 5,4 millioner dollar – nærmere 50 millioner kroner.

Raytheon Technologies Collins Aerospace Division har bestilt PEM elektrolyser cellestabler. De skal produsere oksygen til amerikanske marinestyrker ombord på ubåter.

– Vi er veldig stolt, sier Steve Szymanski, visepresident for salg og markedsføring i Nel Hydrogen U.S.

Ordren er en del av en pågående produksjonskontrakt med Collins Aerospace. I løpet av første halvdel av 2020 fikk Nel tilleggsordrer for marineutstyr for over 3,7 millioner dollar. Det fører til at de totale ordrene i år gjennom produksjonskontrakten med marinen blir på over 9,1 millioner dollar, tilsvarende 83 millioner kroner.