Nytt storstilt hydrogenprosjekt kombinerer tidevann og batteriteknologi

TIDEVANN: EMEC vil benytte tidevannet for å skape energi. Foto: Bloomberg

European Marine Energy Centre (EMEC) er et test- og forskningssenter med fokus på utvikling av bølge- og tidevannskraft med base på Orknøyene. Senteret gir utviklere muligheten til å teste fullskala nettkoblet prototypenheter i uovertrufne bølge- og tidevannsforhold.

Sentret skal nå sette ut et Invinity Energy Systems strømningsbatteri på 1,8 megawatt ved et av teststedene for tidevannsenergi på øya Eday, ifølge en pressemelding mandag.

Prosjektet skal kombinere tidevannsenergi og batteriteknologi for å generere det selskapet selv omtaler som «kontinuerlig grønt hydrogen». Tanken er at systemet vil lagre strøm produsert av tidevannsturbiner i løpet av «høye kraftperioder», og tømme det i lavere kraftperioder.

SYSTEM: Tanken er at systemet vil lagre strøm produsert av tidevannsturbiner i løpet av «høye kraftperioder», og tømme den i lavere kraftperioder. Foto: Skjermdump: EMEC

Ifølge EMEC er strømningsbatteriene i stand til å tilby «timer med kontinuerlig strøm, en eller flere ganger pr. dag, over flere tiår».

Grønt hydrogen

Grønt hydrogen kan produseres ved hjelp av fornybare energikilder som vind, sol og når det gjelder EMEC-prosjektet, tidevannskraft.

For EMEC-prosjektet vil strømningsbatteriene benytte tidevannsproduksjon for å skape «on-demand elektrisitet» som vil bli konvertert til hydrogen ved hjelp av en 670 kilowatt elektrolysør.

Invinitys system skal monteres ved et fastlandsanlegg i Skottland, og prosjektet forventes å være i drift i 2021. Finansiering har kommet fra den skotske regjeringen gjennom Highlands and Islands Enterprise.

MONTERES: Invinitys batterisystem skal monteres ved et fastlandsanlegg i Skottland. Foto: EMEC

«Strømningsbatterier lagrer den elektriske ladningen i flytende form istedenfor fast og kan dermed levere industrielle mengder strøm i en varig periode, samt stå fulladet i lengre perioder uten å miste effekt», uttaler Neil Kermode, adm. direktør i EMEC, i pressemeldingen.

«Prosjektet er nødvendig for å integrere batteriteknologi med prosessen for fornybar kraftproduksjon og hydrogenproduksjon», legger han til.