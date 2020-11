Fra plussresultat til minus

Questerres nettoresultat snudde fra pluss til minus og selskapet tapte 1 million kanadiske dollar i tredje kvartal, mot et nettoresultat på 1,3 millioner kanadiske dollar i samme periode i fjor.

Inntektene falt fra 8,8 millioner kanadiske dollar i tredje kvartal i fjor til 5,1 millioner i år. Selskapets samlede snittproduksjon i kvartalet var 1.875 fat oljeekvivalenter pr dag, mot 2.343 i fjor.

Et av høydepunktene for kvartalet var at kredittfasiliteten har blitt fornyet og selskapet vender dermed oppmerksomheten mot å planlegge for fremtiden.

