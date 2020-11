Equinor deler ut kontrakter for 1,4 milliarder

NorSea Polarbase sør for Hammerfest. Foto: Øyvind Gravås and Even Kleppa

Equinor har tildelt Norsea Group AS, Saga Fjordbase AS og ASCO Norge AS kontrakter for tjenester på forsyningsbaser i Norge. Kontraktene er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Kontraktene trer i kraft 1. Juli 2021, og har en varighet på to år. Samlet verdi på kontraktene er anslått til om lag 1,4 milliarder kroner. Arbeidsomfanget inkluderer terminal- og lagertjenester.

De tre leverandørene har levert sikre og effektive operasjoner på forsyningsbasene siden 2015, og de nye kontraktene er tildelt ved utøvelse av opsjoner i rammeavtalene som ble inngått i 2015, ifølge pressemeldingen.