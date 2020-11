Det er gjort et lite funn av gass og olje nordøst for Alve Nord-funnet i den nordlige delen av Norskehavet, melder Oljedirektoratet.

Funnet er gjort i lisens 127 C, der Aker BP er operatør med cirka 88,1 prosent. Partner er PGNiG med 11,9 prosent.

Funnet består av et gass- og oljefunn som estimeres til mellom 0,5 og 1,0 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, samt et oljefunn på mellom 1,0 og 2,7 millioner standard kubikkmeter. Sistnevnte gjelder innenfor lisens 127 C, og dette funnet kan være en forlengelse av et olje- og gassfunn fra 2017, Cape Vulture, ifølge direktoratet.

Utbygging med Equinor?

Aker BP utdyper overfor TDN Direkt at selskapet ser positivt på det nye funnet, og at det ønsker et godt samarbeid med Equinor for å vurdere utbygging.

Pressetalsmann Ole-Johan Faret sier til nyhetsbyrået at det mindre gassfunnet – i det primære letemålet med boringen – hadde svakere reservoaregenskaper enn ventet, og at funnet ikke anses som økonomisk.

Det andre funnet – av olje, i det sekundære målet med boringen – vurderes imidlertid som positivt, da det trolig er en forlengelse av Cape Vulture-funnet, der Equinor er operatør.

Ifølge Faret estimeres det nye oljefunnet til mellom 6 og 17 millioner fat.

Odfjell Drillings «Deepsea Nordkapp» ble brukt i boringen i Norskehavet.