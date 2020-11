RAMMEAVTALE: Hexagon Composites og konsernsjef Jon Erik Engeset har via hydrogensatsingen Hexagon Purus etablert et samarbeid med danske Everfuel, som tidligere var en del av Nel.

RAMMEAVTALE: Hexagon Composites og konsernsjef Jon Erik Engeset har via hydrogensatsingen Hexagon Purus etablert et samarbeid med danske Everfuel, som tidligere var en del av Nel. Foto: Hans Iver Odenrud

Hexagon Composites' hydrogenvirksomhet Hexagon Purus og det nylig Merkur Market-noterte hydrogenselskapet Everfuel EFUEL-ME , som ble skilt ut fra Nel i fjor, har inngått en flerårig rammeavtale, opplyses det i en melding.

Samarbeidet er knyttet til kommersialiseringen av nullutslipps hydrogenfrakt i Europa.

Hexagon Purus skal stille med nyutviklede, 45-fots hydrogenlastevogner tilpasset til Everfuels egne spesifikasjoner. Disse produseres i Kassel i Tyskland, og skal benyttes til frakt av hydrogen til fyllestasjoner for både kommersielle og private kjøretøyer.

Rammeavtalen har foreløpig en varighet frem til og med 2025. Ifølge Hexagon er verdien av avtalen estimert til cirka 14 millioner euro, eller rundt 158 millioner kroner.

Norge, Danmark, Nederland

I forbindelse med rammeavtaleinngåelsen har Everfuel bestilt seks hydrogenvogner, eller såkalte distribusjonsenheter, med levering neste år.

Everfuel har tidligere bestilt to slike vogner fra Hexagon, med levering tidlig neste år. De seks ytterligere vognene som er bestilt, skal i drift i Norge, Danmark og Nederland.

Vognene vil ha en kapasitet på 958 kilo med komprimert hydrogen.

I forrige uke meldte danske Everfuel om sitt første steg inn i det norske markedet gjennom kjøp av hydrogenstasjoner og distribusjonseiendeler fra Uno-X.

Spetalen på eiersiden

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers , som nylig hentet 70 millioner kroner til sin omstilling til fornybar energi-satsing, er fjerde største eier i Everfuel med 3,4 prosent. Spetalen-selskapet vil med omstillingen endre navn til Saga Pure.

Hexagon Purus er på sin side stadig et Hexagon Composites-datterselskap, men skal skilles ut til et selvstendig selskap og etter planen noteres på Merkur Market. I slutten av oktober var kommunikasjonen fra Hexagon-hold at noteringen vil finne sted innen årsslutt.