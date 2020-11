Produksjonen har startet ved et av de mest lønnsomme prosjektene på norsk sokkel

Operatør Aker BP og partnere Equinor , Wintershall Dea og PGNiG rapporterer at produksjonen har startet fra Ærfugl fase 1 i Norskehavet, fremgår det av en børsmelding fredag.

Ærfugl-utbyggingen er et av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel. Opprinnelig «life of field» balansepris var 18,5 dollar fatet (omregnet fra gass). Økte reserveanslag, tidligere produksjonsstart, styrket dollar og raskere skattemessige avskrivninger har redusert balanseprisen for prosjektet til under 15 dollar fatet.

Ærfugl-utbyggingen er et stort subsea-prosjekt utviklet i to faser. Undervannsinstallasjonene er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO), som er lokalisert ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Reservoaret inneholder omtrent 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter. De totale investeringskostnadene for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner.

De resterende to «fase 2-brønnene» vil komme i drift i 2021 - to år tidligere enn i opprinnelig plan, fremgår det av børsmeldingen.