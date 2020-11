Cloudberry Clean Energy er engasjert i en vesentlig M&A-transaksjon som inkluderer nordiske fornybare aktiva, går det frem av en børsmelding fredag.

Et eventuelt oppkjøp vil medføre betydelig kapitalbehov, og Cloudberry har derfor tatt kontakt med utvalgte investorer for å undersøke potensialet for å skaffe egenkapitalfinansieringen som kreves.

Selskapet understreker selskapet er i en tidlig fase av den mulige transaksjonen, og at det ikke kan gi noen forsikringer om at den vil bli fullført.